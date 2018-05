Xiaomi arriverà in Italia il 24 maggio

Luca Colantuoni,

La notizia attesa da tutti i fan del produttore cinese è finalmente arrivata. Xiaomi farà il suo debutto in Italia il 24 maggio. Nelle ultime settimane sono stati attivati i canali social, il sito italiano e la Mi Community. Tra 17 giorni il popolare brand farà il suo ingresso nel nostro paese con l’evento di lancio che avrà luogo a Milano, dove aprirà il primo negozio fisico. Negli store dell’operatore Tre è già possibile acquistare i due modelli di punta delle rispettive serie: Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus.

Il debutto europeo di Xiaomi è avvenuto novembre con l’apertura del negozio a Madrid (Spagna). Pochi giorni dopo sono iniziate le vendite degli smartphone su Amazon Italia. Il 4 maggio è stata invece annunciata la partnership con CK Hutchison per la distribuzione dei prodotti nei negozi Tre di sei paesi europei, tra cui l’Italia. Gli utenti possono acquistare il Mi MIX 2 (online e store fisico) e il Redmi 5 Plus (solo store fisico) in abbinamento alle offerte PLAY e ALL-IN Prime/Master/Power.

E' ufficiale. Sarà bello incontrarvi finalmente. Seguici se desideri un invito al nostro evento di lancio a Milano. #Xiaomitalia Posted by Xiaomi Italia on Monday, May 7, 2018

Prossimamente sarà possibile l’acquisto direttamente sul sito ufficiale, come avviene in Spagna. Al momento sono elencati diversi smartphone delle serie Mi e Redmi, insieme ad alcuni accessori (auricolari e power bank). Altri prodotti sono: spazzolino elettrico, scooter elettrico, bilancia smart, Mi Band 2, Mi Box e Mi Action Camera 4K.

Non sono indicati i prezzi. Cliccando sul pulsante “Dove puoi acquistarlo” viene mostrata una pagina con l’elenco dei negozi. L’unico al momento è MediaWorld. I prezzi sono ovviamente più alti rispetto ai siti che importano dalla Cina, ma l’utente ha maggiori tutele sia durante che dopo l’acquisto.