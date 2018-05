Apple brevetta Apple Watch con schermo tondo

Marco Grigis,

Nel futuro di Apple potrebbe esservi un Apple Watch con schermo tondo. È quanto si apprende da un recente brevetto, accordato alla società di Cupertino, dove viene illustrata uno smartwatch con display circolare, assai differente dall’attuale versione degli orologi intelligenti targati mela morsicata. Al momento, non sono ben chiare le ragioni che possono aver portato all’approvazione del brevetto, considerato come già esistano degli smartwatch tondi sul marcato, ma è probabile che l’azienda californiana abbia introdotto delle nuove tecnologie nei documenti sottoposti all’U.S. Trademark and Patent Office.

Il brevetto di Apple parla esplicitamente di display circolari pensati per i dispositivi wearable, come appunto Apple Watch, illustrando delle tecnologie che possono superare le comuni limitazioni degli attuali schermi LCD e OLED. La comune distribuzione dei pixel, pensata per schermi quadrati e rettangolari, può infatti comportare dei disturbi visivi e di segnale se applicati a una forma tonda, con la riduzione sensibile dell’esperienza d’uso da parte dell’utente.

Per questa ragione, il gruppo di Cupertino avrebbe sviluppato un sistema a singoli pixel dalla forma circolare, in grado di superare le problematiche dei classici LCD e OLED, rendendo la visione uniforme su tutta la superficie del display. L’innovazione potrebbe perciò portare alla creazione di un Apple Watch tondo, sebbene a oggi la società californiana non abbia mai esplorato questa possibilità.

Il brevetto non è infatti recente: il primo tentativo di registrazione risale a 8 mesi dalla presentazione del primissimo Apple Watch. A tre generazioni di distanza, e con la quarta probabilmente in arrivo nel mese di settembre, la mela morsicata potrebbe semplicemente aver deciso di abbandonare il progetto. Non capita di rado, infatti, di apprendere delle più svariate registrazioni dal gruppo californiano, senza che queste vengano effettivamente tradotte in un dispositivo reale. Non a caso, per Apple Watch Series 4 gli analisti si attendono nuovamente uno schermo quadrato dai bordi arrotondati, così come avvenuto per le precedenti generazioni.