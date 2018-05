HP annuncia nuovi EliteBook con AMD Ryzen Mobile

Luca Colantuoni,

Il produttore statunitense ha aggiornato il catalogo dedicato alle aziende con tre nuovi notebook appartenenti alla serie EliteBook 700 G5. HP ha scelto i processori AMD Ryzen Mobile con GPU integrata per tutti i modelli. La principale differenza è rappresentata dalla diagonale dello schermo. Caratteristiche simili per il ProBook 645 G4, un laptop progettato per ambienti più ostili, come indica la certificazione MIL-STD-810G.

EliteBook 735 G5, EliteBook 745 G5 e EliteBook 755 G5 possiedono un telaio in alluminio e, rispettivamente, schermi da 13,3, 14 e 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Gli utenti possono scegliere alcune caratteristiche opzionali, come il pannello touch, il sensore di luce ambientale, HP Secure View per la privacy e, solo per il modello più grande, la HP Privacy Camera. Tutti sono disponibili in varie configurazioni con processori AMD Ryzen 7 2700U (GPU Vega 10), Ryzen 5 2500U (GPU Vega 8) e Ryzen 3 2300U (GPU Vega 6).

La dotazione hardware comprende un massimo di 32 GB di RAM DDR4, SSD SATA fino a 256 GB o PCIe M.2 fino a 512 GB. Gli altoparlanti progettati da Bang & Olufsen producono un suono pulito, mentre il microfono con cancellazione del rumore permette di effettuare chiamate con audio nitido. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth e LTE (opzionale). Sono presenti due porta USB 3.1 Type-C (una serve per l’alimentazione), una porta USB 3.1 Type-A, porta RJ-45, uscita HDMI 2.0, jack da 3,5 millimetri e connettore dock. Il prezzo base è 799,00 euro.

Il ProBook 645 G4 possiede invece uno schermo full HD da 14 pollici e integra SSD M.2 o hard disk fino a 1 TB. Presenti una porta USB Type-C, tre porte USB Type-A, porta Rj-45, uscite HDMI e VGA. Il prezzo della configurazione base è 749,00 euro. Tutti i notebook saranno in vendita entro fine mese.