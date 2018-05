Floriana Giambarresi,

Il nuovo e atteso OnePlus 6 sarà presentato ufficialmente il 16 maggio e sarà in vendita a partire dal 21 maggio, ma non si dovrà attendere fino a quel momento per vederne il design: una immagine pubblicata online mostra lo smartphone nelle colorazioni Black e White, ovvero bianco e nero, per la prima volta in assoluto.

L’immagine è stata pubblicata sul profilo Twitter di Amitabh Bachchan e include il CEO di OnePlus Pete Lau: è stata subito cancellata ma Droid-Life è riuscita a catturarla suggerendo che si tratti proprio del telefono non ancora annunciato. La versione nera dell’OnePlus 6 sembra esser dotata di un dorso in vetro, mentre la variante bianca pare sfoggiare un dorso di arenaria come quello che caratterizza l’OnePlus 5T bianco, anche se non è possibile affermarlo con certezza dato che la fotografia mostra i due dispositivi da lontano. Eccone comunque un ingrandimento:

Appare comunque abbastanza ovvio che si tratti proprio di due unità dell’OnePlus 6: entrambi dispongono infatti di una dual camera, con i due moduli della fotocamera allineati verticalmente sul retro; è presente uno scanner per le impronte digitali piuttosto piccolo posizionato proprio sotto i doppi sensori, e il logo OnePlus. Sarà il primo smartphone a marchio OnePlus a offrire una sorta di classificazione IP per resistere all’acqua e alla polvere, mentre sarà alimentato dal processore octa-core 64-bit Snapdragon 845. Si dice che la variante più potente del telefono includerà 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, anche se dovrebbe essere disponibile un modello da 6 GB di RAM, presumibilmente in versioni da 64 GB e 128 GB.

Oltre alle colorazioni nero e bianco, si vocifera che l’azienda rilascerà lo smartphone anche nelle varianti blu scuro e rosso. Un recente teaser pubblicato da OnePlus ha suggerito che il telefono potrebbe giungere sul mercato con un cardiofrequenzimetro per monitorare la salute del cuore.