Sony Smart TV da 65″ con 4K Ultra HD a metà prezzo

Floriana Giambarresi,

Una Smart TV con schermo da ben 65 pollici ad altissima definizione, inserita in un corpo dal design super sottile ed elegante progettato per nascondere i cavi alla vista, dotata di tutte le funzioni intelligenti dei televisori connessi a Internet è oggi protagonista di una offerta lampo su Amazon: si tratta della Sony KD65XE7004, scontata per poche ore del 50%. Il prezzo passa infatti dai 1999 euro ai 999 euro con spedizione gratuita.

Sony KD65XE7004 è una Smart TV con risoluzione 4K Ultra HD (da 3840 x 2160 pixel) X-Reality PRO e HDR, capace di analizzare e ottimizzare automaticamente trame, contrasto, colore e bordi dell’immagine su schermo, fornendo dettagli realistici, fluidi e nitidi anche in sequenze di azione rapida, questo grazie alla tecnologia Motionflow XR di cui il dispositivo è dotato. Trattandosi di un televisore intelligente con Wi-Fi integrato, consente alle famiglie di collegarsi facilmente alla rete Internet domestica e navigare online per guardare film e canali video da servizi come Netflix e YouTube, ad esempio, accedere ad app e giochi e ascoltare musica in streaming senza necessità di cavi.

Dotata di un tasto sul telecomando per accedere a YouTube in un paio di secondi, la Smart TV di Sony in questione dispone anche di 3 ingressi HDMI, di 3 porte USB e della connettività con lo smartphone Screen Mirroring (Miracast), per trasmettere contenuti e app dal telefono al televisore, guardandoli così in grandi dimensioni. Disponibile anche la riproduzione USB multi-formato per riprodurre contenuti digitali da qualsiasi chiavetta USB.

Trattasi di un televisore intelligente dalle grandi dimensioni, ideale per chi desidera sostituire la TV del proprio salotto, anche se il medesimo modello è disponibile su Amazon anche in altre 3 dimensioni, ovvero in formato da 43 pollici, 49 pollici e 55 pollici, per chi avesse esigenze diverse. La scontistica, in questi casi, è però più contenuta.