DJI Phantom 4 Pro V2.0, nuovo drone fotografico

Filippo Vendrame,

Senza particolari comunicati ufficiali, DJI ha lanciato il suo nuovo drone consumer DJI Phantom 4 Pro V2.0. Trattasi di una sorta di versione migliorata dell’attuale drone DJI Phantom 4 Pro che introduce diverse interessanti novità. In realtà, l’arrivo di questo nuovo modello era atteso da tempo visto che negli ultimi tempi giravano in maniera insistente voci in tal senso. Stupisce, però, che DJI abbia scelto questa forma “silenziosa” per lanciare un drone dai contenuti davvero molto performanti.

DJI Phantom 4 Pro V2.0, dal punto di vista tecnico, è banalmente un Phantom 4 Pro con integrato il nuovo e sofisticato sistema di trasmissione digitale OcuSync a doppia banda (2.4-5.8 Ghz). Grazie a questa novità, il nuovo drone di DJI può essere utilizzato anche con i DJI Goggles senza cavetto come già avviene, per esempio, con il drone DJI Mavic Pro. Inoltre, questo nuovo drone utilizza nuove ESC e nuove eliche a bassa rumorosità. Addirittura, la società cinese afferma che il rumore si è abbassato di 4dB. Un risultato straordinario se davvero sarà confermato dalle prime prove di volo di questo modello. Anche il peso è stato leggermente limato anche se 13 grammi non dovrebbero incidere moltissimo sulle dinamiche di volo.

Inoltre, grazie all’implementazione del nuovo sistema di trasmissione è aumentata anche la distanza massima operativa che in CE arriva a 4Km utilizzando la frequenza da 2.4 Ghz. Sempre grazie a questa nuova piattaforma, il ritorno video può raggiungere, adesso, anche la risoluzione 1080p a 30fps.

Per il resto le specifiche del nuovo DJI Phantom 4 Pro V2.0 sono identiche a quelle del DJI Phantom 4 Pro. Dunque, autonomia di circa 30 minuti e per quanto riguarda la fotocamera è sempre presente un sensore CMOS da un pollice e 20MP. Anche le dimensioni non sono variate.

Phantom 4 Pro V2.0 può essere acquistato sull’eShop di DJI a 1699 euro. Prezzo che sale a ben 1999 euro per la variante “plus” che integra un controller con display da 5,5 pollici.