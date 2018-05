Un robot aspirapolvere per la Festa della Mamma

Floriana Giambarresi,

La Festa della Mamma è ormai alle porte: quest’anno si celebrerà domenica 13 maggio e per l’occasione Amazon suggerisce una idea regalo che potrebbe agevolare la vita domestica di ogni genitore. Si tratta del Proscenic 790T, un robot aspirapolvere per la pulizia dei pavimenti e dei tappeti, dal design elegante, controllabile e programmabile via telefono, protagonista di una offerta lampo: solo per oggi, costa 207 euro invece di 279 euro, spedizione gratuita inclusa.

Dalla tipica forma rotonda di tale genere di prodotti intelligenti, l’aspirapolvere robot in questione si adatta a ogni tipologia di appartamento, costituendo così un elemento di design d’appeal anche per le case più moderne. La sua utilità sta nella capacità di raccogliere peli di animali domestici, capelli, detriti, polvere e sporco da pavimenti e tappeti in modo semplice ed efficiente, superando anche gli ostacoli e pulendo facilmente sotto divani, letti, comodini e attorno ai mobili.

Questo è possibile grazie al motore aspirante con potenza da 1200 Pa e al sistema di pulizia intelligente iPNAS a quattro stadi di cui Proscenic 790T è dotato, che aiuta il dispositivo a navigare per l’appartamento, a tenere traccia della propria posizione e a tornare alla base di ricarica automaticamente quando la batteria sta per esaurirsi; il tempo di pulizia per ogni ricarica è di 100 minuti circa, come dichiarato dal produttore, e per ricaricarsi il device impiega dalle 4 alle 6 ore. Sono presenti diversi sensori, tra cui quelli anticaduta, che permettono al robot di pulire a ridosso delle pareti ma anche di evitare le scale e le collisioni con oggetti e mobili, così da non rovinare la mobilia e da evitare ogni danno.

L’aspirapolvere robot si comanda anche dallo smartphone: scaricando l’app Proscenic Robotic da App Store e collegando il telefono alla rete Wi-Fi, è possibile pianificare gli orari di pulizia e il dispositivo inizierà a lavorare come previsto, anche quando non si è in casa. Un prodotto per la smart home completo e funzionale, che consente dunque di risparmiare tempo durante le pulizie domestiche: comodità di cui è possibile dotarsi approfittando dell’offerta odierna su Amazon.