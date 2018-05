Addio Miitomo, è stata la prima app di Nintendo

Cristiano Ghidotti,

Stop alle attività per Miitomo. L’applicazione ha chiuso ufficialmente i battenti nella giornata di ieri, come anticipato da Nintendo nel mese di gennaio. È stato il primo progetto della grande N legato all’universo mobile, non un vero e proprio gioco come quelli che sono arrivati poi, ma una sorta di network basato sull’interazione tra utenti.

A conti fatti Miitomo può essere considerato come un esperimento riuscito. Nintendo ha fatto il grande salto verso Android e iOS raccogliendo feedback e portando il proprio brand in un ambito fino ad allora inesplorato. Questo ha permesso al gruppo nipponico di migliorare le proprie competenze in vista dei progetti futuri. Sotto la guida di Tatsumi Kimishima l’azienda sembra voler puntare sempre più in questa direzione, intravedendo negli smartphone e nei tablet grandi opportunità. Il debutto in Europa è avvenuto nel marzo 2016, dunque poco più di due anni fa. Ecco quanto si legge oggi sulle pagine del supporto ufficiale.

Il 9 maggio Nintendo ha interrotto il servizio relativo alla sua applicazione Miitomo. È stata la prima app di Nintendo e siamo felici di aver potuto offrire questa unica e divertente esperienza agli utenti. Lo sviluppo e le competenze operazionali acquisite con Miitomo potranno essere sfruttate nella realizzazione di altre applicazioni e giochi mobile.

Nintendo mette nero su bianco come abbia contribuito alla decisione di chiudere il progetto anche un numero di utenti attivi in costante decrescita nel tempo. Ecco cosa risponde alla domanda “Perché avete abbandonato il servizio?”.