Amazon Experience Center per testare le smart home

Filippo Vendrame,

Amazon vuole consentire alle persone di toccare con mano i vantaggi delle smart home. Proprio per questo, il colosso dell’ecommerce ha annunciato l’apertura di nuova catena di showroom chiamata Amazon Experience Center. All’interno di questi spazi presenti nelle prime città scelte dalla società, le persone potranno toccare con mano tutti i vantaggi delle smart home. Nello specifico, si potrà testare l’utilizzo di Alexa per controllare tutti i dispositivi connessi della casa come le luci, il termostato, la televisione, le tapparelle e molto altro ancora.

Gli Amazon Experience Center non saranno semplicemente delle case modello dove le persone potranno sperimentare le soluzioni smart per le abitazioni perché gli interessati potranno anche ordinare uno dei servizi a domicilio presenti all’interno di Amazon Home Services che permette di prenotare, per esempio, l’intervento di un elettricista o di un idraulico a casa. Nel caso specifico, le persone potranno prenotare la visita di un esperto che installerà quanto acquistato per rendere smart la propria abitazione. Amazon ha intenzione di aprire 15 di questi “centri esperienziali” nelle città di Atlanta, Dallas, Los Angeles, Miami, Orlando, San Francisco, Seattle e Washington DC.

Nish Lathia, direttore generale di Amazon Services, ha spiegato che la società voleva che i suoi clienti sperimentassero all’interno di un vero e proprio ambiente domestico tutta la comodità ed i vantaggi di Alexa, delle soluzioni smart e dei contenuti di valore aggiunto inclusi nel programma Prime.

Trattasi di un progetto molto interessante che punta a fornire un approccio maggiormente personale alla strategia di Amazon nel settore delle smart home. Se questi prodotti rappresentano il futuro delle abitazioni, il colosso dell’ecommerce pensa, giustamente, che sia necessario spiegare alle persone tutti i vantaggi delle smart home per aiutarle ad effettuare acquisti più consapevoli.

Il lancio degli Amazon Experience Center è l’ultima mossa del progetto della società di Jeff Bezos per uscire progressivamente dal mondo virtuale per essere sempre più presente anche all’interno degli store fisici. Si pensi, per esempio, anche ad Amazon Go, i negozi senza cassa da poco inaugurati da colosso dell’ecommerce.