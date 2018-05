HTC U12+, svelati prezzi e colori al lancio

Floriana Giambarresi,

Quando mancano poco meno di due settimane alla presentazione ufficiale dell’HTC U12+ (Plus), sono state rivelate online le opzioni di colore e i prezzi a cui saranno in vendita le varianti dello smartphone, che a quanto pare non sarà economico. A fornire tali informazioni è Roland Quandt, solitamente affidabile quando si tratta di leak.

Secondo quanto riportato, il nuovo smartphone della nota compagnia sarà disponibile in quattro colorazioni, ovvero nero, rosso, viola e forse una varietà traslucida, come quella vista sull’HTC U11+. In questo caso, si trattava di una tonalità nera semi-trasparente, ma non è ancora chiaro quale sarà il colore traslucido vociferato per l’HTC U12+.

Si apprende che, almeno in Europa, i consumatori potranno aspettarsi un modello di HTC U12+ da 64 GB di storage offerto nelle varianti single e dual-SIM. Lo smartphone dovrebbe esser dotato di uno schermo da 6 pollici di diagonale e si sa che, in ogni caso, «non sarà economico».

HTC U12+: Black, Red Rose, Violet and "Translucent" variants planned. Comes with 6in screen and 64GB in Euroland. Single and Dual SIM models planned. And it won't be cheap. — Roland Quandt (@rquandt) May 9, 2018

In un altro tweet, il leaker ha detto che «i prezzi che sto vedendo sono molto alti, ma probabilmente non troppo precisi, quindi non posso davvero dirlo». Secondo una fonte taiwanese, il modello di HTC U12+ da 64 GB costerà 734 dollari nella versione con una sola SIM card e 768 dollari per il modello dual-SIM, mentre la variante da 128 GB di storage avrà rispettivamente prezzi quali 800 dollari e 834 dollari, ponendo così il dispositivo in diretta concorrenza con il Samsung Galaxy S9.

HTC U12+ dovrebbe arrivare con specifiche tecniche come il processore Qualcomm Snapdragon 845, fino a 6 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione, insieme a quattro fotocamere, due anteriori e due posteriori. La presentazione è prevista per il giorno 23 maggio, dunque occorrerà attendere ancora un paio di settimane per capire se tali rumor si riveleranno veritieri o meno.