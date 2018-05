Mediaset sbarca su TIMVISION

TIM e Mediaset hanno stretto un accordo strategico che permetterà ai clienti della piattaforma TIMVISION, la TV in streaming dell’operatore, di poter accedere a tutti i canali trasmessi in chiaro da Mediaset e alla programmazione degli ultimi 7 giorni che la società televisiva distribuisce online. Trattasi di un accordo molto importante che permette di arricchire sensibilmente l’offerta d’intrattenimento che TIM propone ai suoi clienti.

L’accordo tra le due società è parte integrante del Piano Industriale DigiTIM dell’operatore che punta a voler valorizzare i clienti proponendo loro la migliore offerte televisiva possibile contestualmente al migliore servizio di connettività possibile. L’accordo prevede, nei dettagli, che a partire dal prossimo gennaio 2019, gli abbonati TIMVISION potranno accedere alla programmazione online di Canale 5, Italia 1, Retequattro, free La5, TGCom24, Mediaset Extra, 20, Iris, Italia2, Top Crime e, a partire dalla metà di maggio, anche alla programmazione del nuovo canale Focus.

Grazie a questa partnership si arricchisce di funzionalità TIM BOX, il decoder di TIMVISION che permette, tra le altre cose, di mettere in pausa, riprendere la visione dall’inizio del programma o di rivederlo quando si vuole.

L’accordo con Mediaset conferma la volontà di rafforzare l’offerta di TIMVISION, proseguendo con determinazione nel nostro percorso di alleanze con i migliori player del mercato. Siamo la nuova TV e vogliamo continuare ad ampliare la nostra proposta di contenuti. Ai grandi eventi sportivi già disponibili, alle anteprime esclusive, film e serie tv aggiungiamo oggi un ulteriore passaggio: l’integrazione del palinsesto lineare con la programmazione on demand. In questo modo diamo la possibilità ai nostri clienti di vedere con estrema facilità i programmi più amati quando e come lo desiderano.