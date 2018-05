Royal Wedding: l’audio in streaming e su vinile

Marco Grigis,

Mancano davvero pochi giorni a quello che, secondo molti esperti di settore, sarà probabilmente l’evento mediatico più importante dell’anno: il prossimo 19 maggio, infatti, il Principe Harry si sposerà con l’ex attrice hollywoodiana Meghan Markle. Un matrimonio già all’insegna della tecnologia, considerato come di recente siano state annunciate delle speciali innovazioni di riconoscimento facciale per identificare gli invitati, ora pronto a una singolare iniziativa musicale. A quanto pare, l’audio dell’intera cerimonia verrà rilasciato sui servizi di streaming e, fra qualche tempo, anche in vinile.

Gli spettatori avranno modo di seguire la cerimonia sulle più svariate piattaforme, dalle classiche emittenti televisive a YouTube, eppure vi sarà anche la possibilità di rivivere il Royal Wedding più volte, grazie alla pubblicazione dell’audio in streaming. Secondo quanto riportato da Anglotopia, Decca sta pianificando la pubblicazione dell’intera cerimonia sia in streaming audio che su supporto fisico, non una novità per l’etichetta specializzata in musica classica.

L’ascolto in streaming sarà disponibile immediatamente dopo la cerimonia, sulle piattaforme proprietarie di Decca, mentre non è dato al momento sapere se apparirà anche su Spotify e altri servizi analoghi. Verrà quindi rilasciato successivamente in CD, con un album già apparso su Amazon, mentre entro l’estate forse anche in vinile. Anglotopia spiega come questa ultima indiscrezione, quella relativa al 33 giri, non sia stata al momento confermata da Decca.

Non è di certo insolito che le nozze reali vengano tramandate ai posteri su supporto audio, ma è doveroso sottolineare come la trasposizione su vinile non avvenga ormai da tempo, praticamente dal matrimonio tra il Principe Carlo e Lady Diana nel 1981. Non si può però escludere che, con la resurrezione attuale del formato e le enormi vendite che il vinile sta totalizzato, la tradizione non venga ripristinata.

In definitiva, il matrimonio tra Harry e Meghan sarà uno dei più tecnologici di sempre: streaming video, audio, emittenti televisive, applicazioni per smartphone, riconoscimento facciale, droni e molto altro.