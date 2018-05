Samsung Galaxy S8 Lite svelato in anteprima

Floriana Giambarresi,

Nonostante il Galaxy S9 sia disponibile ormai da diverse settimane, sembra che la casa produttrice un’altra variante del Galaxy S8 in cantiere, di cui ne sono appena trapelate alcuni rendering per la stampa. Si chiama Samsung Galaxy S8 Lite e le immagini danno un’idea del design, ma suggeriscono anche le opzioni di colore che saranno disponibili per questo telefono.

I rendering mostrano che il Galaxy S8 Lite sarà quasi identico al Samsung Galaxy S8 in termini di design. Sembra infatti esser caratterizzato dal display Infinity curvo a doppio bordo nello stesso corpo in metallo e vetro della variante premium, molto apprezzato dai fan di Samsung. Non è ancora emersa alcuna immagine della parte frontale del dispositivo, mentre la scocca posteriore rivela che le colorazioni previste sarebbero nero e rosso/bordeaux.

Non manca una singola fotocamera posteriore e, anche si tratterà di una variante Lite dello smartphone ammiraglia, è possibile notare che Galaxy S8 Lite sarà dotato di un lettore di impronte digitali, presente sulla destra del modulo della fotocamera. Nei rendering è possibile notare il pulsante Bixby dedicato, così sembra che l’assistente personale virtuale di Samsung sarà a bordo.

Il nuovo dispositivo dovrebbe essere ancora più conveniente del Galaxy S8, ma perché disporrà di specifiche tecniche più modeste: i rapporti suggeriscono che il Galaxy S8 Lite sarà infatti alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 660 con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe presentare un display a risoluzione da 2220×1080 pixel e la stessa batteria da 3.000 mAh di cui è dotato il modello Galaxy S8. Non è chiaro quando sarà presentato sul mercato, ma le indiscrezioni hanno offerto la data del 21 maggio come potenziale data di lancio; il prezzo al pubblico dovrebbe essere di 450 dollari.