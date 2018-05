Arrivano i Samsung Galaxy S9 Rosso Borgogna

Floriana Giambarresi,

Oltre alle varianti Midnight Black, Coral Blue e Lilac Purple, Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ si arricchiscono di una nuova, inedita colorazione, appena presentata dal gigante sudcoreano: è denominata Burgundy Red, ovvero Rosso Borgogna.

Per i produttori di smartphone, è diventata una sorta di semi-tradizione l’introduzione di un nuovo colore per il loro ultimo flagship alcuni mesi dopo il lancio: anche se al momento il Samsung Galaxy S9 Burgundy Red è stato rivelato solo in Cina, non è al momento chiaro se sia destinato a essere rilasciato anche negli altri mercati, tra cui l’Europa. Appare tuttavia probabile, dato che la medesima mossa era stata effettuata lo scorso anno con la serie Galaxy S8. Infatti, anche tale device aveva ricevuto la variante Red Burgundy, anche se inizialmente limitata alla Corea e poi estesa ai mercati asiatici.

In questa variante di colore, il retro in vetro rosso scuro è accompagnato da una cornice metallica e da un sensore di impronte digitali coordinati, e l’intero look appare sensazionale. I Galaxy S9 e Galaxy S9+ rossi sono attualmente elencate sul sito Web Samsung Cina e avranno lo stesso costo delle versioni normali, anche se non sono ancora disponibili per l’acquisto.

Infine, una curiosità: in Cina il dispositivo è sponsorizzato da celebrità locali e viene abbinato al rossetto rosso di Yves Saint Laurent, che sembra essere un tentativo di posizionare il Galaxy S9 rosso come un dispositivo di lusso per le donne.