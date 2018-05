Amazon: ordini la mattina, ricevi la sera

Filippo Vendrame,

Uno degli obiettivi di Amazon è sempre stato quello di migliorare i servizi di logistica e di poter offrire ai clienti la migliore esperienza di shopping possibile. La società di Jeff Bezos ha quindi annunciato il lancio di “Consegna Oggi” una nuova opzione di consegna pensata prevalentemente per i clienti Prime di Milano che permette di ricevere quanto acquistato entro la fine della giornata. Il colosso dell’ecommerce evidenzia come siano oltre un milione i prodotti disponibili ad essere consegnati attraverso l’opzione “Consegna Oggi”.

Questa nuova forma di consegna rapida funziona in maniera molto semplice. Dal lunedì al venerdì, i clienti Prime dell’area di Milano possono ordinare in mattinata, entro le ore 13, i loro prodotti per poi riceverli comodamente tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso. Il tutto senza costi aggiuntivi. Amazon richiede, però, una spesa minima di 29 euro. In caso contrario, l’opzione di consegna in giornata prevede un costo extra di 6,99 Euro per ordine. Anche i clienti “non Prime” potranno usufruire di questo servizio ma solamente a pagamento e precisamente a 8,99 euro per ordine. Tra i prodotti disponibili all’acquisto che possono essere consegnati attraverso questo servizio si evidenziano i dispositivi Amazon come la versione home di Fire TV Stick, gadget, film, libri, prodotti per i viaggi e tantissimo altro ancora. Potranno essere spediti con il nuovo servizio “Consegna Oggi” anche centinaia di migliaia di prodotti di aziende di ogni dimensione che utilizzano il servizio Logistica di Amazon.

I prodotti compatibili con questo sistema di consegna rapida saranno riconoscibili attraverso il logo “Consegna Oggi” nelle pagine, oppure si potranno trovare utilizzando il filtro “Ricevi oggi”, presente nel menu delle ricerche. L’opzione “Consegna Oggi” deve poi essere sempre selezionata al momento del check-out.

I clienti Prime amano le spedizioni veloci, senza costi aggiuntivi, su milioni di prodotti. Oggi siamo entusiasti di rendere Prime ancora più veloce, offrendo ai clienti la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, oltre ai tanti vantaggi inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming illimitato di film e serie TV o l’archiviazione di foto con Prime Foto, tutti senza costi aggiuntivi. I clienti Prime residenti nell’area di Milano e hinterland, possono trovare un’ampia selezione di prodotti disponibili per la consegna in giornata, e ricevere ciò di cui hanno bisogno, o che semplicemente desiderano, entro la sera stessa.

Questo nuovo sistema di consegna diventa molto interessante soprattutto per gli acquisti last minute, magari per un regalo dimenticato o per un’urgenza imprevista.