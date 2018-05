Instagram, nuovi adesivi con emoji a scorrimento

Filippo Vendrame,

Instagram continua il suo lavoro per proporre agli utenti una piattaforma sempre più completa dove poter interagire con la migliore esperienza d’uso possibile. Una lavoro che sta pagando visto che il social network fotografico continua a crescere a ritmi molto alti. Instagram ha, adesso, annunciato i nuovi adesivi con emoji a scorrimento per le Storie che offriranno agli utenti non nuovo modo per poter interagire in maniera divertente con i propri amici.

La particolarità di questi nuovi adesivi è che permetteranno agli iscritti al social network di poter porre una domanda ai follower quando si vuole scoprire cosa pensano di un determinato argomento. Per esempio si potrà chiedere quanto è “hot” un nuovo singolo o quanto è “piccante” un determinato cibo. Utilizzando le emoji, inoltre, gli utenti faranno anche capire quale sia il loro stato d’animo verso quell’argomento aiutando gli amici a “dare la risposta giusta”. Aggiungere uno dei nuovi adesivi con emoji a scorrimento alle Storie è davvero molto semplice.

Tutto quello che gli utenti del social network dovranno fare è selezionare questo speciale adesivo dalla sezione dedicata agli adesivi ed inserirlo in un punto qualsiasi della foto o del video che si vuole utilizzare nella Storia, aggiungendo contestualmente la domanda desiderata. Infine, basterà scegliere l’emoji che meglio esprime il proprio sentimento verso quello specifico contenuto. Si possono utilizzare tutte le emoji disponibili. Gli amici potranno rispondere liberamente alla domanda inclusa nell’adesivo con emoji a scorrimento non appena la Storia sarà condivisa.

Un funzionamento che ricorda molto da vicino quello degli adesivi con i sondaggi. Quando si vedrà un adesivo simile all’interno di una Storia sarà sufficiente trascinarlo a destra o a sinistra per vederlo animarsi in base alla decisione. Per dare la risposta sarà sufficiente rilasciare l’emoji che permetterà di scoprire anche tutte le altre risposte degli utenti. Più grande sarà l’emoji e più alto sarà il gradimento espresso dagli utenti.

Grazie a questi strumenti offerti da Instagram gli iscritti possono contare su tool maggiormente interattivi da utilizzare con gli amici all’interno della piattaforma.

Questa novità è disponibile a partire dalla versione 44 dell’app per iOS ed Android.