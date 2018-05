iPhone SE 2 avrà un top notch?

Marco Grigis,

Emergono nuove indiscrezioni su iPhone SE 2, la seconda generazione dello smartphone da 4 pollici di Apple, sebbene l’azienda non ne abbia mai confermato l’arrivo né siano giunti grandi dettagli dai partner di Cupertino. Stando a quanto suggerito da un produttore di pellicole e vetri temperati per device da taschino, la nuova edizione sarà dotata di un top notch, un fatto che potrebbe suggerire l’abilitazione a Face ID. Il rumor, come facile intuire, al momento non trova particolare conferma sul mercato.

Così come riferito da MacRumors, testata entrata in possesso di alcuni rendering di iPhone SE 2, il produttore Olixar starebbe già preparando case e screen-protector per il nuovo device. Dalle immagini, si nota come lo smartphone sia dotato di un top notch superiore, nonché privo del sistema di scansione delle impronte Touch ID.

Dalle immagini mostrate, tuttavia, emergono alcuni dettagli tali da alimentare qualche dubbio. Innanzitutto, la dimensione del notch di iPhone SE è decisamente ridotta rispetto a quella di iPhone X, un fatto che renderebbe molto complessa l’introduzione delle componenti TrueDepth. Ed è molto improbabile che Apple abbia deciso di rivedere Face ID per il piccolo smartphone, considerato come una nuova versione del sistema di riconoscimento facciale non sia attesa prima del 2019.

Non è però tutto, poiché secondo alcuni Apple potrebbe aver semplicemente deciso di inserire un top notch a scopo estetico, includendo in questo spazio unicamente la fotocamera frontale e lo speaker audio, un fatto però che contrasta con l’assenza di un rilevatore di impronte digitali. Le tecnologie odierne non sarebbero ancora pienamente mature per inglobarlo nel display, inoltre appare ovvio il desiderio di Cupertino di presentare le ultime innovazioni prima sui flagship della linea, non su un device secondario.

Le dimensioni dovrebbero essere tra i 4.2 e i 4.7 pollici per lo schermo, mentre non è nota una data di presentazione. Qualche informazione, però, potrebbe giungere nel corso della WWDC 2018.