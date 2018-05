MediaWorld, arriva il sottocosto di maggio

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato una delle sue iniziative promozionali più attese dai clienti e cioè il volantino del sottocosto. Da oggi 11 maggio e sino al prossimo 20 di maggio, la catena di elettronica offrirà in forte sconto moltissimi prodotti tech. Visto il tipo di promozione, si ricorda che i prodotti in offerta si intendono in numero limitato e quindi solamente i più rapidi potranno aggiudicarseli. Tra gli smartphone, per esempio, si menziona l’iPhone 8 64GB proposto al prezzo di 699 euro. Sconto davvero molto interessante anche sul Huwei P10 Lite che potrà essere acquistato ad appena 199 euro.

Sempre tra gli smartphone si evidenziano anche il Samsung Galaxy A8 a 379 euro e il Samsung Galaxy S8 a 549 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca il nuovo iPad 2018 32GB WiFi ad appena 299 euro. Per gli appassionati del gaming, MediaWorld propone la console PS4 1TB con il gioco God of War al prezzo di 269 euro. Tutti coloro che, invece, stessero cercando una nuova macchina fotografica, la catena di elettronica propone la relfex Canon EOS 200D al prezzo di 499 euro. MediaWorld, all’interno del suo sottocosto, non poteva far mancare anche una ricca selezione di computer. In particolare, si segnala il MacBook Air 13 128GB a soli 799 euro. Per chi preferisse Windows 10, la catena di elettronica propone il convertibile HP Pavilion X360 con processore Intel Core i3 a 499 euro. Presenti anche tanti accessori e periferiche per il mondo dei PC, tutti in saldo.

All’interno del volantino presenti anche alcuni gadget ad alto tasso di tecnologia come gli hoverboard e i robot aspirapolvere di iRobot. Infine, si menziona la ricca selezione di televisori di ultimissima generazione per tutti coloro che desiderano trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.