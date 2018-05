Snapchat ritorna alle origini su iOS

Luca Colantuoni,

L’azienda californiana ha avviato il rollout della nuova versione di Snapchat per iOS che ripristina il design originale. Le modifiche all’interfaccia annunciate a fine novembre hanno innescato una serie di critiche sfociate nell’avvio di una petizione firmata da oltre 1,2 milioni di persone. Al momento non ci sono informazione sull’aggiornamento per Android.

Il CEO Evan Spiegel aveva giustificato il precedente redesign con la necessità di mantenere separati i contenuti degli amici da quelli dei publisher. Invece di un elenco misto di foto e video, l’app mostrava le chat e storie degli amici a sinistra, mentre le storie di brand, influencer e celebrity erano sul lato destro. In seguito alle numerose proteste degli utenti, in particolare dei più giovani (target principale di Snapchat), l’azienda ha deciso di ritornare alle origini. Il nuovo layout reintroduce snap e chat in ordine cronologico, e sposta le storie degli amici sul lato destro.

Quando viene avviata l’applicazione si apre la fotocamera e i contenuti degli amici sono accessibili con uno swipe verso sinistra. Le storie degli amici rimangono però separate da quelle di publisher e brand. È stata inoltre aggiunta una sezione separata che permette di cercare altri contenuti pubblici.

Nonostante l’aumento del numero di utenti, la precedente modifica ha causato una diminuzione dei profitti per utente. Visto anche il crollo in Borsa, il CEO aveva quindi annunciato il nuovo redesign per evitare eccessive perdite economiche. Il layout originario verrà ripristinato anche su Android, ma non è stata comunicata una data precisa.