TIM BOX si arricchisce di nuove funzionalità

Filippo Vendrame,

TIM BOX, l’hub che permette ai clienti dell’operatore di poter accedere a tutti i servizi d’intrattenimento come TIMVISION e TIMGAMES, si aggiorna, guadagnando alcune interessanti novità. Attraverso un comunicato ufficiale, TIM fa sapere che grazie ad un nuovo update, i clienti potranno disporre di un’esperienza d’intrattenimento ancora più coinvolgente. Per esempio, arriva una nuova Guida TV evoluta che permette di accedere immediatamente al palinsesto dettagliato di tutte le trasmissioni televisive con la descrizione e le immagini di ogni contenuto oltre agli orari di inizio e fine programma.

Oltre a questa novità, TIM BOX si arricchisce anche dello “smart zapping“, una nuova funzionalità che permette di scoprire i programmi in onda sugli altri canali con tanto di informazioni ed immagini della programmazione senza cambiare canale. Arriva anche l’accesso veloce ai canali TV. Dall’home page del decoder sarà possibile accedere agli ultimi canali visualizzati. Infine, grazie a questo nuovo aggiornamento, TIM BOX guadagna la funzionalità play/pause che permette di mettere in pausa la visione di un canale televisivo per riprenderla successivamente quando si vuole. Novità, dunque, nel complesso molto interessanti che gli utenti di TIM dovrebbero gradire molto.

Grazie a TIM BOX, si ricorda, i clienti ADSL e Fibra dell’operatore possono accedere a TIMVISION, la TV on demand di TIM, con anteprime anche esclusive, serie TV, film, cartoni e intrattenimento e a TIMGAMES, l’offerta con più di 100 giochi in streaming tra cui Tomb Raider e Star Wars The Force Unleashed II.

Grazie a questo speciale decoder è possibile accedere ai contenuti di Netflix. Inoltre, da gennaio 2019 TIM BOX permetterà anche l’accesso ai contenuti di Mediaset grazie ad un recente accordo stipulato tra TIM e l’emittente televisiva.

TIM BOX è in vendita a 2,99 euro mese per 48 rate per i clienti con ADSL o fibra di TIM.