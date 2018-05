Circle: all in sulle criptovalute

Cristiano Ghidotti,

Tra le realtà che operano nel settore FinTech e che propongono i loro servizi anche nel nostro paese c’è Circle: ne abbiamo parlato lo scorso anno in occasione del lancio dell’app e siamo tornati a farlo più di recente sottoponendo un’intervista a Elena Lavezzi, General Manager per l’Italia. Sebbene il gruppo sia noto soprattutto per Circle Pay, il suo raggio d’azione è ben più ampio.

Lo spiega in modo chiaro e dettagliato il nuovo sito ufficiale online da oggi, rinnovato in ogni sua sezione, che mette le criptovalute al centro. “The New Shape of Money” è lo slogan che campeggia sulla pagina principale, a testimonianza di quanto Bitcoin, Ethereum e le altre monete protagoniste di questa nuova economia siano il fulcro del business di Circle. C’è anche un’applicazione, Circle Invest (al momento non ancora disponibile per il download nel nostro territorio) dedicata alla compravendita delle valute direttamente dal proprio smartphone, attraverso un’interfaccia semplice e accessibile.

Quanto Circle abbia intenzione di dire la propria nel trading delle monete virtuali è confermato dall’acquisizione di Poloniex finalizzata nel mese di febbraio, una delle più grandi realtà attive per quanto riguarda le operazioni di exchange. Tutto questo è affiancato dalla già citata applicazione Circle Pay che, basandosi sul protocollo della blockchain, permette la movimentazione di piccole somme tra gli utenti, con una modalità del tutto simile a quella di una conversazione di chat. Così la homepage descrive la nuova forma del denaro.