Al via l’edizione 2018 del Fujifilm X-Vision Tour

Forte del successo riscontrato lo scorso anno, torna l’X-Vision Tour organizzato da Fujifilm: un roadshow che attraversa l’Italia per promuovere la cultura fotografica, riunendo amatori e professionisti, proponendo al tempo stesso la possibilità di toccare con mano le più recenti tecnologie del mondo imaging.

La prima tappa andrà in scena a Roma nella giornata del 26 maggio, ospitata dall’area della Ex Dogana (viale dello Scalo S. Lorenzo, 10), con una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti tra gli altri Giorgio Cravero, Alberto Buzzanca, Marianna Santoni, Federico Tardito, Luca Locatelli e Mario Bastianelli. Il 16 giugno toccherà poi a Catania (presso SAL Catania), il 6 ottobre a Bologna (Fondazione MAST) e infine nel weekend del 27-28 ottobre a Milano (Torneria Tortona). L’elenco completo degli eventi e tutti i dettagli sulle singole sessioni sono consultabili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Da maggio ad ottobre Fujifilm Italia sarà in viaggio tra le maggiori città italiane con grandi autori e affermati professionisti, coinvolgendo il pubblico per una riflessione sulla fotografia, per sviscerarne i numerosi aspetti e i diversi punti di vista. Fujifilm X-Vision Tour 2018 è un evento gratuito, aperto al pubblico, che offre in ogni appuntamento mostre, seminari, workshop, incontri tecnici, Touch&Try di prodotto, per “scattare una fotografia” alle tendenze fotografiche oggi in Italia.