HP annuncia nuovi notebook ENVY e Elite 1000

Luca Colantuoni,

HP ha aggiornato il catalogo dei notebook, presentando nuovi modelli delle serie ENVY e Elite 1000 che coprono tre diverse categorie di prodotti, ovvero laptop tradizionali, convertibili e ibridi 2-in-1 (detachable). Si tratta di dispositivi premium, indirizzati principalmente all’utenza business, caratterizzati da un’elevata qualità, design ricercato e ottime prestazioni.

HP ENVY x360 13/15 e 13/17 Laptop

La nuova serie ENVY è composta da quattro modelli: ENVY x360 13/15 e ENVY 13/17 Laptop. ENVY x360 13 possiede uno schermo touch IPS da 13,3 pollici con risoluzione full HD o 4K e integra processori AMD Ryzen 5 2500U/7 2700U, 8 GB di RAM e SSD PCIe NVMe M.2 fino a 256 GB. ENVY x360 15 ha invece un display da 15,6 pollici e viene offerto anche con processori Intel Core i5-8250U/i7-8550U. Le altre specifiche sono comuni: connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2, porte USB 3.1 (una Type-C e due Type-A), uscite DisplayPort e HDMI.

Entrambi i convertibili hanno un telaio in alluminio e una webcam IR per Windows Hello. Il modello più grande è disponibile anche con hard disk, storage ibrido e Intel Optane. ENVY 13 e 17 Laptop possiedono schermi da 13,3 e 17,3 pollici, processori Intel Core i7-8550U, fino a 12 GB di RAM, SSD fino a 256 GB e hard disk fino a 1 TB. Per il modello più grande sono disponibili anche configurazioni con scheda video NVIDIA GeForce MX150 e unità ottica. I prezzi base sono 749 euro (ENVY x360 13), 899 euro (ENVY x360 15), 899 euro (ENVY 13 Laptop) e 1.049 euro (ENVY 17 Laptop).

HP EliteBook x360 1030, Elite x2 1013 e EliteBook 1050

Il nuovo EliteBook x360 1030 è il convertibile business più piccolo del mondo. HP ha ridotto lo spessore delle cornici intorno allo schermo full HD o 4K da 13,3 pollici, in modo da ottenere lo stesso ingombro di un notebook con display da 12 pollici. La dotazione hardware include processori Intel Core i5/i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe NVMe M.2 fino a 2 TB. Oltre ai chip WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2, gli utenti troveranno anche un modulo LTE Cat. 9.

Elite x2 1013 è la versione ibrida 2-in-1 (tastiera staccabile) del modello precedente. Lo schermo da 13,3 pollici ha una risoluzione di 3Kx2K, mentre la capacità massima per gli SSD è 1 TB. Processori, RAM e connettività sono gli stessi. EliteBook 1050 è infine un potente notebook con schermo full HD o 4K da 15,6 pollici, processori Intel Core i7-8850H/8750H o Core i5-8400H/8300H, 32 GB di RAM, SSD fino a 4 TB, scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce GTX 1050. Il prezzo base è 1.299 euro per tutti i modelli.