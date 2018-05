Floriana Giambarresi,

Un iPhone è esploso in un negozio di riparazioni di Las Vegas prendendo fuoco di fronte a una videocamera di sicurezza, a due passi da un dipendente al lavoro per sostituire uno schermo rotto di un telefono. Nessuno è rimasto ferito ma non è la prima volta che si verifica un incidente simile.

Secondo quanto riportato da KTNV della ABC, un iPhone 6 si trovava nel negozio statunitense per la riparazione: la sua batteria aveva iniziato a espandersi, rompendo il display. Non sono note le cause che hanno scatenato l’esplosione ma probabilmente si tratta proprio della batteria; contattata a riguardo, Apple non ha fornito alcun commento.

Il video mostra un uomo che lavora alla scrivania quando l’iPhone, che si trova presumibilmente a meno di un metro di distanza, esplode improvvisamente emettendo una raffica di fumo e quindi iniziando a bruciare. Mentre il dipendente riesce ad alzarsi subito dalla sedia e corre per prendere un telefono – probabilmente per chiamare il 911 – le fiamme si affievoliscono:

Il proprietario del negozio in questione ha spiegato che le esplosioni della batteria degli iPhone si verificano raramente, ma accadono, spiegando che di solito i telefoni esplodono quando sono estremamente caldi. La migliore cosa che possa fare un qualsiasi utente per tutelarsi è evitare che il suo smartphone si surriscaldi troppo, ad esempio non riponendolo mai a lungo sotto la diretta luce del sole.