Lenovo Z5, lo smartphone tutto schermo senza notch

Il vicepresidente di Lenovo Chang Cheng ha condiviso su Weibo lo schizzo di un nuovo smartphone in arrivo dotato di un design inedito: si tratta del Lenovo Z5, un telefono a tutto schermo, totalmente privo di cornici inferiori e superiori e senza notch.

Il teaser del Lenovo Z5 segue la condivisione precedente di una immagine parziale accompagnata dall’affermazione secondo cui il telefono avrebbe un rapporto screen-to-body del 95%, mai visto finora su un dispositivo mobile. L’imminente device avrà dunque uno straordinario display edge-to-edge con cornici incredibilmente sottili, ma senza la controversa tacca che sta lentamente invadendo i dispositivi Android da quando Apple ha presentato la sua ultima ammiraglia lo scorso settembre (iPhone X). Il vicepresidente della compagnia ha anche anticipato che lo smartphone includerà quattro innovazioni tecnologiche, tra cui 18 tecnologie sono brevettate.

Vi sono delle sfide nella creazione di uno smartphone con schermo intero: le componenti elettroniche per il controllo del display devono essere inserite da qualche parte e si ha bisogno di un posto per inserire i sensori, l’altoparlante e il modulo della fotocamera frontale. Apple ha risolto il problema introducendo il notch – poi replicato da numerosi produttori Android nei loro nuovi dispositivi – mentre Lenovo potrebbe aver superato tali problematiche proprio mediante le innovazioni tecnologiche di cui Cheng ha parlato.

Non è ancora chiaro se il Lenovo Z5 avrà una fotocamera selfie frontale o come sarà possibile ascoltare le chiamate. Non sembra che ci sia un altoparlante nella cornice sopra il display, quindi è possibile che la compagnia stia usando un altoparlante piezoelettrico dietro lo schermo come quello montato da Xiaomi nel Mi Mix 2S. Inoltre, per quanto riguarda il lettore di impronte digitali, Lenovo potrebbe aver trovato una soluzione da impiegare sul retro del dispositivo oppure sotto il display.

Lenovo ha annunciato che rilascerà tutti i dettagli sullo smartphone il 14 giugno dunque non manca molto tempo per saperne di più a riguardo.