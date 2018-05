Moto C2 e C2 Plus, prime immagini degli smartphone

Luca Colantuoni,

Nel corso degli anni Motorola ha sempre migliorato le caratteristiche dei suoi smartphone, in modo da ridurre il gap dai modelli di fascia superiore. Gli ultimi Moto E5, ad esempio, hanno uno schermo 18:9 e il modello Plus addirittura una cover in vetro-polimero. Chi cerca dispositivi ancora più economici potrà presto acquistare i nuovi Moto C2 e C2 Plus che hanno un aspetto simile a quello dei vecchi Moto E4.

Dal design e dai materiali utilizzati si capisce subito che si tratta di smartphone di fascia bassa. La differenza principale rispetto alle recenti serie Moto E5 e Moto G6 è rappresentata dal tradizionale schermo 16:9, quindi lo spessore delle cornici è piuttosto evidente. Nelle immagini si notano il flash LED per la fotocamera frontale e il lettore di impronte digitali nel Moto C2 Plus. Il modello base è invece presente il logo Moto al posto del sensore biometrico. I pulsanti capacitivi sono stati sostituiti da pulsanti on-screen.

La cover posteriore in plastica ospita una singola fotocamera di forma circolare con flash dual LED. I pulsanti per accensione e volume sono sul lato destro, mentre il jack audio da 3,5 millimetri è lungo il bordo superiore. Non ci sono informazioni sulla dotazione hardware, ma è certo un miglioramento rispetto agli attuali Moto C e C Plus. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 8.1 Oreo.

Considerato che i precedenti modelli sono stati annunciati a metà maggio 2017, il lancio dei Moto C2 e C2 Plus potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Il produttore ha inoltre previsto l’annuncio dei Moto Z3, ovvero i top di gamma con design modulare e doppia fotocamera posteriore.