NES Classic Edition tornerà a giugno (update)

Cristiano Ghidotti,

Retrogaming e nostalgia sembrano aver spalancato le porte a una nuova linea di dispositivi legati al mondo videoludico: ne è ben consapevole Nintendo, che oggi annuncia il ritorno sul mercato del NES Classic Edition, la riedizione in miniatura della sua storica console 8-bit annunciata nella metà del 2016 e andata immediatamente sold out al lancio, tanto da divenire l’oggetto del desiderio dei collezionisti.

Sarà nuovamente disponibile per l’acquisto a partire dal 29 giugno, almeno sul mercato statunitense. Per ora non è chiaro se questa seconda ondata di NES Mini arriverà a toccare anche l’Europa e se eventualmente con le medesime tempistiche. Al suo interno, va ricordato, si trovano preinstallati 30 giochi che non appena impugnato il controller immediatamente catapultano nei gloriosi anni ’80. Ecco l’elenco completo: Simon’s Quest, Donkey Kong Donkey Kong Jr., DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE, Dr. Mario, Excitebike, FINAL FANTASY, Galaga, GHOSTS’N GOBLINS, GRADIUS, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby’s Adventure, Mario Bros., MEGA MAN 2, Metroid, NINJA GAIDEN, PAC-MAN, Punch-Out!! Featuring Mr. Dream, StarTropics, SUPER C, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 14, 2018

L’iniziativa ha riscontrato un successo enorme a livello commerciale, ben superiore rispetto alle più rosee previsioni, tanto che Nintendo ha poi deciso di riservare lo stesso trattamento al successore 16-bit lanciando SNES Mini (in offerta su Amazon a 73 euro). Tempo fa si è parlato anche di un possibile remake in miniatura del Nintendo 64, altra piattaforma che videoludicamente parlando ha segnato un’epoca. Nel frattempo il gruppo nipponico si gode il momento d’oro di Switch, dimostrando di essere stato capace di lasciarsi alle spalle il flop registrato nel corso degli ultimi anni con Wii U e puntando a guadagnare nuovamente un ruolo da protagonista nel settore.