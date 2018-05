Display 4K per il Samsung Galaxy S10?

Luca Colantuoni,

Il prossimo smartphone di Samsung che arriverà sul mercato sarà il Galaxy Note 9, ma da qualche settimana circolano soprattutto indiscrezioni sul Galaxy S10, probabilmente perché utenti e addetti ai lavori si attendono novità importanti per festeggiare i 10 anni della serie. Una di esse potrebbe essere lo schermo con risoluzione 4K.

Secondo la fonte di un noto leaker, il Samsung Galaxy S10 avrà uno schermo con una densità di pixel superiore a 600 ppi. Dato che la diagonale dovrebbe rimanere invariata è presumibile che il produttore coreano abbia deciso di utilizzare un pannello Super AMOLED (Infinity Display) con risoluzione 4K (3840×2160 pixel). In realtà la risoluzione effettiva sarà differente, se verrà mantenuto il rapporto di aspetto 18.5:9. Gli attuali Galaxy S9 e S9+ hanno uno schermo da 5,8 e 6,2 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), quindi le densità corrispondenti sono 570 ppi e 529 ppi.

La risoluzione predefinita dei Galaxy S9 e S9+ è full HD+, quindi quella dei Galaxy S10 e S10+ potrebbe essere Quad HD+. Gli utenti potranno però sfruttare la massima risoluzione possibile quando lo smartphone viene connesso al visore Gear VR. In questo modo verrà migliorata le definizione delle app in realtà virtuale. Utilizzare sempre la risoluzione 4K comporta un consumo eccessivo della batteria, in quanto la GPU integrata nel processore deve elaborare un numero elevato di pixel. Attualmente l’unico smartphone con display 4K è il Sony Xperia XZ2 Premium.

Altre possibili novità per il Galaxy S10 sono la fotocamera frontale 3D dedicata al riconoscimento facciale e il lettore di impronte digitali in-display. Il nuovo top di gamma potrebbe essere annunciato in anticipo al CES 2019 di Las Vegas. Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona verrebbe invece mostrato il primo smartphone pieghevole, noto come Galaxy X.