Google News sostituisce Google Play Edicola

Da qualche ora è disponibile la versione 5.0 di Google Play Edicola per Android. Tra le novità non viene però indicato che l’app cambia nome, diventando Google News, come anticipato dall’azienda di Mountain View al recente Google I/O. Gli utenti noteranno un restyling generale dell’interfaccia basata sul nuovo Material Design.

All’avvio dell’app viene mostrata la rassegna stampa personalizzata nella sezione Per te con le cinque notizie principali del momento. Più in basso ci sono le altre news, incluse quelle locali basate sulla posizione geografica. La sezione viene aggiornata continuamente in base alle preferenze di lettura dell’utente. In alto a destra viene visualizzata anche la temperatura (con un tocco si apre un piccola barra con le previsioni per i prossimi due giorni). In alto a sinistra è visibile invece la lente di ingrandimento per avviare una ricerca.

Nella scheda successiva (Titoli) ci sono le notizie suddivise per luogo e argomento (Più recenti, Italia, Dal mondo, Affari, Scienza e tecnologia, Intrattenimento, Sport e Salute) come per la versione web. Per ognuna di esse è possibile visualizzare la copertura totale da diverse fonti. Gli utenti possono condividere la news, aprire il sito della fonte, nascondere tutte le notizie della fonte, esprimere il proprio gradimento in modo da mostrare o meno altre news simili. Oltre alla notizie salvate, nella scheda Preferiti sono elencati gli argomenti e le fonti seguiti.

La scheda Edicola, infine, raggruppa i principali siti di informazione e le riviste, per alcuni dei quali è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento. Nelle impostazioni è possibile attivare la modalità di risparmio dati, il download solo tramite WiFi e le notifiche per le ultime notizie, le notizie principali e gli argomenti preferiti.