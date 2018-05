Honor 10, smartphone con dual camera intelligente

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha portato in Europa il nuovo top di gamma annunciato circa un mese fa. Honor 10, svelato durante un evento organizzato a Londra, combina una dotazione hardware di alto livello con un design molto piacevole alla vista. La caratteristica migliore è senza dubbio la doppia fotocamera posteriore con funzionalità IA che sfruttano la NPU (Neural Processing Unit) del processore Kirin 970.

Honor 10 possiede un telaio in alluminio e vetro. Il rivestimento ottico su scala nanometrica composto da 15 strati della cover posteriore riflette la luce e crea una variazione di tonalità a diverse inclinazioni, come avviene per la variante Twilight del P20. Oltre ai tradizionali colori Midnight Black e Glacier Grey, il produttore offre le nuove colorazioni Phantom Blue e Phantom Green studiati in collaborazione con il Paris Aesthetics Center, un istituto internazionale di moda per professionisti del design. Altra novità rispetto al precedente Honor 9 è lo schermo FullView da 5,84 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Nella parte superiore è presente un notch per auricolare, fotocamera e sensori di luminosità/prossimità.

Galleria di immagini: Honor 10, immagini dello smartphone

La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 970 con NPU, 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Per la fotocamera AI 2.0 sono stati scelti sensori da 24 e 16 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8. Gli algoritmi di intelligenza artificiale permettono di riconoscere in tempo reale oltre 500 scenari in 22 categorie, mentre la tecnologia di segmentazione semantica dell’immagine individua i contorni degli oggetti e applica i migliori parametri di scatto. La fotocamera frontale da 24 megapixel può essere utilizzata anche per il riconoscimento facciale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.1ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Presenti inoltre la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e un chip audio Hi-Fi AK4376A. La batteria da 3.400 mAh supporta la ricarica rapida Honor Super Charge (50% in 25 minuti). Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo personalizzato con l’interfaccia EMUI 8.1.

La versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage (colori Midnight Black, Phantom Blue e successivamente Glacier Grey) può essere acquistata sul sito HiHonor e nei principali negozi di elettronica ad un prezzo di 399,00 euro. La versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage (colori Midnight Black, Phantom Blue e Phantom Green) è disponibile solo online a 449,00 euro. Gli utenti che si registrano entro il 20 maggio riceveranno uno sconto fino a 30 euro.