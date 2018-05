Novità per la giacca smart di Google e Levi’s

Cristiano Ghidotti,

Il Levi’s Commuter Trucker Jacket portato sul mercato un anno fa dal celebre marchio d’abbigliamento può essere definito come la prima vera e propria giacca smart in circolazione, per via della tecnologia di Google Jacquard (sviluppata dal team Advanced Technology and Product) integrata che permette di interagire con lo smartphone. Oggi le sue funzionalità vengono ampliate.

Questo grazie al rilascio di un aggiornamento per l’app dedicata alla gestione, che passa così alla release 1.2. La prima è relativa ai servizi di ride sharing: dopo aver prenotato una corsa, quando la vettura di servizi come Uber o Lyft è arrivata o sta per arrivare si illuminerà la luce di notifica. Coloro in possesso delle cuffie QC30 o QC35 di Bose (arricchite dall’intelligenza artificiale dell’Assistente Google) saranno inoltre in grado di attivare o disattivare la cancellazione del rumore esterno con una semplice gesture. Ancora, con modalità simili è possibile associare un pin alla posizione in cui ci si trova, mediante geolocalizzazione, per poi eventualmente condividerla o ritrovarla all’interno delle mappe.

La distribuzione dell’update dimostra inoltre due cose: che Google non ha abbandonato il progetto continuando a garantirgli il proprio sostegno e come il gruppo di Mountain View non abbia perso interesse nei confronti di questa particolare categoria di dispositivi indossabili, che fanno della discrezione uno dei loro principali punti di forza. Nell’ottobre scorso si è parlato di un possibile nuovo modello in arrivo, sempre da Levi’s: secondo quanto dichiarato dal CEO Chip Bergh, bisogna puntare in questa direzione per esplorare le potenzialità legate a ciò che viene definito wearable computing.