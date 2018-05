Opera 46 per Android, temi e modalità notte

Luca Colantuoni,

Il browser della software house norvegese non ha la stessa popolarità di Chrome, ma la versione mobile è molto apprezzata dagli utenti. Con Opera 46 per Android sono state introdotte quattro novità principali che permettono di personalizzare l’interfaccia e velocizzare alcune operazioni. Pochi giorni fa era stato annunciato Opera 53 per desktop con piccole ottimizzazioni per macOS.

Dopo aver installato l’ultima versione del browser, gli utenti potranno modificare l’aspetto dell’interfaccia scegliendo un tema alternativo nelle impostazioni (dark, light e red). In realtà viene cambiato solo il colore di sfondo, dato che gli elementi grafici rimangono invariati. Chi naviga su Internet di notte troverà particolarmente utile la modalità Night che riduce la luminosità dello schermo e applica un colore più riposante per gli occhi. La corrispondente opzione può essere attivata nel menu principale.

Un’altra novità interessante riguarda la navigazione privata. Opera mostrerà una notifica con il simbolo di un fantasmino per ricordare all’utente di chiudere tutte le schede aperte. La software house norvegese ha aggiunto anche la possibilità di copiare e incollare un indirizzo web con un semplice tocco. In Opera 46 per Android è inoltre integrato un lettore di codici QR che permette l’inserimento automatico delle URL.

Infine, gli utenti possono disattivare i suggerimenti per le ricerche di tendenza nelle impostazioni. Il browser può essere scaricato dal Google Play Store. La novità principale di Opera 53 per macOS è una migliore visibilità delle favicon quando ci sono troppe schede aperte.