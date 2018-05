Oppo Realme 1, display da 6 pollici e 6 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato in India un nuovo smartphone Android di fascia media. Oppo Realme 1 è stato progettato soprattutto per gli utenti più giovani con l’intenzione di contrastare il dominio assoluto della serie Redmi di Xiaomi. Il design è sicuramente il punto di forza del dispositivo, ma ci sono altre caratteristiche interessanti.

La particolarità del Realme 1 è rappresentata dalla cover posteriore lucida. La versione Diamond Black (gli altri colori sono Solar Red e Moonlight Silver) è stata ottenuta sovrapponendo 12 strati ottici e 15 piani tangenti, ognuno dei quali ha una diversa tonalità di colore. Quando lo smartphone viene inclinato la luce riflette in maniera differente proprio come accade per un diamante. Lo schermo IPS da 6 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core MediaTek Helio P60, 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.2. Tra le funzionalità IA ci sono il riconoscimento automatico della scena e la rimozione dei difetti della pelle. Non mancano l’effetto bokeh per i ritratti e gli sticker AR. La fotocamera frontale può essere sfruttata anche per il riconoscimento facciale. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Stranamente non c’è il lettore di impronte digitali. Presente invece il jack audio da 3,5 millimetri.

La batteria ha una capacità di 3.410 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia ColorOS 5.0. Le versioni con 3 e 6 GB di RAM saranno in vendita su Amazon India dal 25 aprile, mentre quella con 4 GB di RAM arriverà a giugno. I prezzi sono 8.990 rupie (3GB), 10.990 rupie (4GB) e 13.990 rupie (6GB).