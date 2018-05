Samsung Galaxy S9 batte iPhone X e Pixel 2 sull’LTE

Floriana Giambarresi,

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono gli smartphone più veloci attualmente sul mercato con velocità di download su rete LTE che sono fino al 42% più performanti rispetto ai suoi concorrenti più vicini, tra cui iPhone X e Google Pixel 2. Lo rivela la casa sudcoreana attraverso un comunicato stampa, in base alle analisi condotte da Ookla.

Con il Samsung Galaxy S9, l’azienda produttrice leader del mercato globale crede di avere uno dei telefoni più veloci in circolazione, e adesso ha i dati per affermarlo. Forniti dalla società di terze parti Ookla, i test concludono che le nuove ammiraglie di Samsung offrano velocità di download più elevate rispetto ad altri telefoni. In particolare, i numeri mostrano che l’ultimo dispositivo della popolare gamma Galaxy S batta in tal senso iPhone X del 37%, i Google Pixel 2 del 17% e il Samsung Galaxy S7 del 38%.

Samsung attribuisce il vantaggio della velocità di download ad un modem LTE di Categoria 18 di cui ha dotato i suoi smartphone. In particolare, il Galaxy S9 utilizza il modem X20 di Qualcomm, che è in grado di supportare velocità di download fino a 1,2 Gbps. Il modem X16 nell’iPhone X ha un limite di 1 Gbps, similmente a quello implementato sugli ultimi Pixel di Google. Vi è comunque da sottolineare che un test di velocità non è sempre indicativo delle performance di un dispositivo nel mondo reale, poiché vi sono diverse variabili da considerare: su quale rete si appoggia il telefono? Com’è la copertura LTE nella zona in cui lo si sta usando? Quante app in background hanno accesso alla rete? Che tipo di file si sta scaricando, da dove si sta scaricando? Tutte queste domande pesano pesantemente sul risultato finale delle performance di un telefono su rete LTE.

Dunque, Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono in assoluto gli smartphone più veloci tra quelli attualmente in commercio ma i consumatori potrebbero non accorgersi di tale fattore, date le circostanze del mondo reale. Ma, a ogni modo, i due ultimi device della casa sudcoreana sono estremamente potenti e performanti: in molti casi, possono terminare il download di un’app o di un file video in una manciata di secondi, più velocemente degli smartphone concorrenti. E i test di Ookla lo dimostrano.