Vittorio Colao lascia Vodafone

Filippo Vendrame,

Vittorio Colao, CEO di Vodafone, ha deciso di lasciare l’azienda che ha guidato con successo negli ultimi 10 anni. Secondo un comunicato ufficiale aziendale, a succedere al manager italiano sarà Nick Read che attualmente riveste il ruolo di Chief Financial Officer all’interno di Vodafone. Come parte del rimpasto dei vertici della società di telecomunicazioni, la nomina di Margherita Della Valle come nuovo CFO. Colao lascerà ufficialmente Vodafone a partire dal prossimo ottobre. L’annuncio del cambio dei vertici dell’operatore è arrivato improvviso e senza alcuna avvisaglia. Vodafone, infatti, gode di ottima salute ed è in piena fase espansiva.

Proprio di recente, l’azienda ha annunciato di aver acquistato Liberty Global, un operatore di TV via cavo presente in 12 Paesi europei con vari marchi commerciali. I dati dell’ultima trimestrale del Gruppo sono, inoltre, ottimi. I guadagni del core business dell’azienda hanno superato le attese con un aumento dell’11,8% a 14,7 miliardi di euro. Vodafone, inoltre, può oggi contare su 536 milioni di clienti di telefonia mobile in più di 25 Paesi. L’azienda può contare anche su di importanti attività in India, Egitto, Turchia e in Africa. Colao è stato molto importante per Vodafone sin dal suo ingresso nel 2008. Tra le operazioni più significative si ricorda quella che ha visto lo scioglimento della joint venture con Verizon che le ha permesso di ottenere un’importante iniezione di liquidità che è stata investita nello sviluppo delle reti ed in altri importanti progetti.

Oggi Vodafone è uno del leader del mercato nel settore delle TLC e punta a consolidare la sua leadership anche in futuro con l’arrivo del 5G su cui l’operatore sta già lavorando da tempo. Non è chiaro quale sarà la prossima avventura di Vittorio Colao e nemmeno il perché di questa inaspettata decisione.

Nick Read è stato nominato Chief Financial Officer del Gruppo ed è entrato a far parte del Vodafone Group Board nell’aprile 2014. Precedentemente è stato Chief Executive del Gruppo per la regione Africa, Medio Oriente e Asia-Pacifico ed è stato membro del board di un certo numero di filiali dei mercati emergenti di Vodafone, inclusi Vodacom Group e Vodafone India.

Nick Read è entrato a far parte di Vodafone nel 2001 come direttore finanziario di Vodafone UK, prima di essere nominato Chief Commercial Officer di Vodafone UK e, successivamente, Chief Executive di Vodafone UK. Prima di entrare a far parte di Vodafone, Nick Read ha ricoperto posizioni senior nel settore finanziario con United Business Media Plc e Federal Express Worldwide.