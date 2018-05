Xbox, allo studio un controller per i disabili?

Filippo Vendrame,

Microsoft starebbe lavorando ad uno speciale controller per la sua Xbox One espressamente dedicato ai disabili. Questo speciale controller disporrebbe di due pad sovradimensionati per facilitarne l’utilizzo anche a chi ha problemi di movimento con le mani. Pad che dovrebbero essre programmabili per meglio adattarsi alle varie situazioni d’uso. Non mancherebbero anche il classico pulsante Xbox ed una serie di ulteriori pulsanti. L’immagine di quello che potrebbe essere questo speciale controller è stata condivisa dal noto leaker WalkingCat.

Per lo sviluppo di questo speciale controller, Microsoft avrebbe scelto il nome interno di Project Z. Questo dispositivo, inoltre, presenterebbe diversi LED luminosi oltre ad un jack per le cuffie ed una porta USB che probabilmente potrebbe essere utilizzata per programmare l’utilizzo del controller in base alle app ed ai giochi da utilizzare. Non ci sono ulteriori dettagli su questo progetto ma la sua presentazione è attesa per l’imminente appuntamento di E3 2018. Microsoft terrà il suo Keynote ad E3 il prossimo 10 di giugno. Durante l’evento, la società svelerà anche tutti i nuovi giochi in arrivo e tutte le nuove funzionalità per le sue console Xbox One che saranno implementate nei mesi successi.

Un controller dedicato ai disabili è un progetto molto interessante perché consentirebbe ad un più ampio bacino di utenti di potersi avvicinare al mondo delle console. Microsoft sembrerebbe voler offrire l’opportunità di poter utilizzare le sua console davvero a tutti, concedendo anche a chi ha problemi fisici di potersi divertire con tutti i giochi ed app sviluppati per la sua piattaforma Xbox.