Lapbook Air, portatile Windows 10 in offerta lampo

Floriana Giambarresi,

Elegante, super sottile e compatto, con schermo da 14.1 pollici e sistema operativo Windows 10: un notebook che può soddisfare esigenze di creatività e lavoro, ma anche di puro intrattenimento è oggi protagonista di una offerta lampo su Amazon. Si chiama LapBook Air e il suo prezzo passa dai 429 euro ai 353 euro con spedizione gratuita.

Dalle dimensioni di 32,9 x 21,4 x 1,4 cm e con un peso di 1,74 Kg, il computer portatile realizzato da Chuwi dispone di un look d’appeal e di un comparto tecnico dalle buone performance. Caratterizzato da un ampio display da 14,1 pollici LCD con risoluzione Full HD a 1080p, all’interno della scocca si nasconde un processore Intel Celeron N3450 da 1,1 GHz quad-core, 8 GB di RAM, memoria eMMC da 128 GB per archiviare dati, immagini, video e musica, scheda grafica Intel HD Graphics 500 e una fotocamera da 2 megapixel per scattare fotografie ed effettuare videochiamate.

Oltre a supportare la connettività Wi-Fi e a disporre di una batteria da 37 watt che, secondo il produttore, garantisce circa 7 ore di autonomia per ogni ciclo di ricarica, un’uscita HDMI consente di collegare il dispositivo a un televisore HDTV o ad alta definizione per configurare due schermi affiancati o semplicemente ingrandire le immagini. Il sistema operativo è Windows 10, con tutta la suite di applicazioni Microsoft installate.

Trattasi di un computer portatile Windows veloce a sufficienza per le normali operazioni quotidiane, come quelle per lo studio o per il lavoro, e per l’intrattenimento online come ad esempio per leggere notizie, guardare video e film in streaming, ascoltare musica. Leggero e compatto, è un prodotto esteticamente ben fatto, con un buon schermo: una comodità, dunque, di cui è possibile dotarsi approfittando della promozione odierna su Amazon.