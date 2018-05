LG V35 ThinQ, ecco le principali specifiche

Luca Colantuoni,

Il V40 ThinQ verrà probabilmente annunciato all’IFA 2018 di Berlino, ma in alcuni paesi sarà possibile acquistare il V35 ThinQ. Se le specifiche pubblicate online si riveleranno esatte, lo smartphone dovrebbe essere un incrocio tra G7 ThinQ e V30. Il dispositivo ha recentemente ricevuto le certificazioni necessarie negli Stati Uniti e in Russia, quindi il lancio ufficiale sembra imminente.

Per quanto riguarda il design non si prevedono sostanziali modifiche rispetto al V30. Il V35 ThinQ avrà quindi un telaio in alluminio e vetro, cornici ridotte al minimo, doppia fotocamera posteriore posizionata in orizzontale e lettore di impronte digitali nascosto sotto il pulsante di accensione sul retro. Non è previsto nessun notch nella parte superiore dello schermo, né il pulsante dedicato per Google Assistant, come sul G7 ThinQ. Il display FullVision avrà una diagonale di 6 pollici e una risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel).

Le novità hardware saranno rappresentate dal processore Snapdragon 845, dai 6 GB di RAM e dai 128 GB di memoria flash, espandibili tramite schede microSD. Probabile anche una versione con 256 GB di storage. Le fotocamere saranno le stesse del G7 ThinQ, quindi due sensori da 16 megapixel per quelle posteriori e sensore da 8 megapixel per quella frontale. Non mancheranno sicuramente le funzionalità IA, il Quad DAC Hi-Fi e il supporto per l’audio in alta risoluzione.

La batteria avrà una capacità di 3.000 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless. Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo. L’annuncio del V35 ThinQ è previsto per l’inizio di agosto, ma per una conferma occorrerà attendere il comunicato ufficiale di LG.