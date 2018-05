Cristiano Ghidotti,

Stop a rumor e indiscrezioni: OnePlus 6 è ufficiale. Lo smartphone incarna appieno lo spirito di un flagship killer, claim tanto caro al produttore fin dal suo esordio, proponendo una scheda tecnica di fascia alta con un prezzo di lancio relativamente contenuto se lo si confronta con quello dei diretti concorrenti.

Le novità sono molte e tutte importanti. Quelle che balzano subito all’occhio riguardano il design: OnePlus 6 è interamente ricoperto da un vetro sulla parte posteriore e dal Gorilla Glass 5 di Corning sullo schermo frontale. C’è il notch che permette di estendere la diagonale del display fino a 6,28 pollici (con aspect ratio 19:9) pur mantenendo le stesse dimensioni dei modelli precedenti. Per quanto riguarda la doppia fotocamera torna la stabilizzazione ottica delle immagini, particolarmente importante negli scatti in notturna e in ambienti poco luminosi. Tre le colorazioni proposte: Midnight Black, Mirror Black e Silk White, quest’ultima in edizione limitata. Ne abbiamo parlato con Akis Evangelidis, Head of Europe, PR & Communications di OnePlus.

Processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 64, 128 o 256 GB di memoria interna, batteria da 3.300 mAh con ricarica rapida Dash Charge, sistema operativo Android 8.1 Oreo con interfaccia OxygenOS e una vasta gamma di moduli per la connettività completano la scheda tecnica. Lato software l’impiego dell’intelligenza artificiale permette di ottimizzare l’esecuzione delle app e di gestire al meglio l’autonomia. Da sottolineare che il dispositivo non è waterproof, non avendo ottenuto le necessarie certificazioni.

In merito a prezzo e data di lancio: il nuovo flagship killer arriverà in Italia il 22 maggio, nelle tre colorazioni citate poc’anzi e in diverse configurazioni hardware.

Mirror Black con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna: 519,00 euro;

Mirror Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: 569,00 euro;

Silk White con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: 569,00 euro;

Midnight Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: 569,00 euro;

Midnight Black con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 619,00 euro.

Galleria di immagini: OnePlus 6, le immagini dello smartphone

Annuncio ufficiale anche per OnePlus Bullets Wireless: sono auricolari senza fili progettati in modo da garantire il meglio in termini di ergonomia, qualità audio e resistenza agli agenti atmosferici. Possono essere utilizzati durante lo sport e offrono il supporto all’interazione con l’Assistente Google. Arriveranno sul mercato entro la fine di giugno al prezzo di 69,00 euro.