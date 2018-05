OnePlus 6 troppo presto sullo store ufficiale

Cristiano Ghidotti,

Quando manca ormai una manciata di minuti all’unveil londinese, ecco comparire sullo store ufficiale del produttore nuove conferme in merito a OnePlus 6. Per un breve lasso di tempo è stato possibile osservare una pagina con dettagli relativi alle configurazioni hardware e alle varie colorazioni proposte, compresa la Silk White che andrà ad affiancare Mirror Black and Midnight Black.

La pagina è stata immediatamente rimossa, ma la redazione del sito Droid Life si è dimostrata sufficientemente attenta e pronta catturandone alcuni screenshot (uno dei quali allegato di seguito), in ogni caso rintracciabili con una semplice ricerca nella cache di Google. La tinta bianca sembra dunque essere quella avvistata nelle mani del CEO Pete Lau alcuni giorni fa. Per quanto riguarda RAM e storage sarà possibile scegliere tra versioni da 6/64 GB, 8/128 GB e 8/256 GB.

Ancora non è dato a sapere quale sarà il prezzo di vendita al lancio, ma il leak conferma anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore, con tutta probabilità composta da sensori con risoluzione da 20 e 16 megapixel. A gestire il tutto il processore Snapdragon 845 di Qualcomm, lo stesso già visto in azione su altri top di gamma di quest’anno, come riportato in molti dei rumor circolati in Rete negli ultimi mesi.

Le altre specifiche tecniche al momento note riguardano un display esteso per la quasi totalità della superficie frontale con il notch ricavato sul bordo superiore, una batteria da 3.300 mAh e il sistema operativo Android 8.1 Oreo con gli elementi aggiuntivi di OxygenOS preinstallato al lancio. La presentazione ufficiale di OnePlus 6 è ormai imminente: andrà in scena a Londra alle 18:00 (ora italiana) e può essere seguita in diretta streaming.