Galaxy S9 e S9+ disponibili in due nuovi colori

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa era apparsa in Cina una nuova colorazione per i Samsung Galaxy S9 e S9+. Il produttore coreano ha annunciato una seconda tonalità cromatica che avrà una maggiore diffusione. I due smartphone saranno quindi disponibili anche in Sunrise Gold e Burgundy Red, oltre che in Midnight Black, Titanium Gray, Coral Blue e Lilac Purple.

Younghee Lee, CMO e Vice Presidente Esecutivo di Samsung Electronics, ritiene che gli utenti vogliono esprimere il loro stile attraverso la tecnologia e il colore rappresenta una grande parte della personalizzazione. Il Burgundy Red (rosso borgogna) è una delle tonalità di rosso più profonda che aggiunge un tocco lussuoso allo smartphone. Il Sunrise Gold (oro alba) è invece il colore che, per la prima volta, aggiunge una finitura satinata ai dispositivi Samsung. Purtroppo i Galaxy S9 e S9+ di colore rosso borgogna saranno in vendita solo in Cina e Corea del Sud.

Galleria di immagini: Galaxy S9, colori Burgundy Red e Sunrise Gold

Invece, le versioni color oro potranno essere acquistate in Australia, Cile, Corea del Sud, Messico, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Russia e in due paesi europei (Germania e Spagna). Il produttore ha promesso la distribuzione in altri mercati, quindi si spera che tra essi ci sarà anche l’Italia. Nel nostro paese sono al momento disponibili le colorazioni Midnight Black, Coral Blue e Lilac Purple.

Nessuna novità per quanto riguarda le specifiche hardware. Il Galaxy S9 possiede uno schermo 18.5:9 da 5,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, fotocamera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, altoparlanti stereo, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, MST e LTE, batteria da 3.000 mAh. Le uniche differenze del Galaxy S9+ sono schermo da 6,2 pollici, 6 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e batteria da 3.500 mAh.