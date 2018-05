Samsung Gear Fit Plus, un nuovo fitness tracker?

Floriana Giambarresi,

Samsung starebbe lavorando a un successore del Gear Fit soprannominato Gear Fit Plus. In vista di un annuncio ufficiale, il gigante sudcoreano ha infatti depositato il marchio per un nuovo fitness tracker, recentemente portato alla luce sul Web.

Il marchio in questione è infatti denominato Fit Plus ed è stato depositato il 14 maggio presso il KIPRIS, ovvero il Korea Intellectual Property Rights Information Service. La documentazione allegata non rivela nulla circa le specifiche tecniche del possibile dispositivo, ma si ipotizza che si tratti di un prodotto indossabile pensato per supportare gli utenti durante le attività di fitness, direttamente dal polso. Potrebbe sostituire l’attuale Samsung Gear Fit 2.

Che la nota azienda produttrice abbia deciso di depositare il nuovo brand per tutelarsi non costituisce comunque una conferma che il wearable arriverà davvero sul mercato, anche se appare piuttosto probabile. Numerose indiscrezioni hanno peraltro rivelato di recente che Samsung starebbe preparando una serie di nuovi dispositivi indossabili, dato che presso l’USPTO ha depositato i marchi Samsung Galaxy Watch e Samsung Gear Fit; inoltre, dovrebbe pervenire anche il nuovo Samsung Gear S4, nome in codice SM-R800, la cui uscita nei negozi è attualmente prevista entro la fine dell’anno in corso.

In base a due brevetti depositati da Samsung, il prossimo smartwatch potrebbe avere un cinturino con batteria integrata e un piccolo display posizionato sul lato dell’orologio.