TIM, rincari per il servizio LoSai e ChiamaOra

Filippo Vendrame,

Brutte notizie per tutti i clienti TIM ricaricabili. L’operatore, attraverso una nota sul suo sito web, fa sapere che a partire dal prossimo 17 giugno il servizio LoSai e ChiamaOra subirà un amento di prezzo. A partire da quella data, l’operatore introdurrà la cadenza dei rinnovi mensili anche per questo servizio. Giustificando questa scelta con la solita motivazione di voler continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato, TIM ha evidenziato che dal primo rinnovo successivo al 16 giugno, il servizio LoSai e ChiamaOra si rinnoverà al costo di 1,59 euro al mese al posto di 1,90 euro ogni due mesi.

L’operatore evidenzia anche che il costo del servizio LoSai e ChiamaOra per i clienti con abbonamento non subirà alcuna modifica in quanto già addebitato su base mensile. L’operatore fa anche sapere che i clienti ricaricabili riceveranno per tempo la comunicazione di questa importante rimodulazione. Inoltre, sarà attivata una precisa campagna pubblicitaria condotta attraverso diversi canali sempre con l’obiettivo di informare i suoi clienti di questa rimodulazione. Nello specifico, TIM invierà SMS personalizzati dall’11 maggio sino al 15 maggio.

Attraverso il numero gratuito 40920 i clienti TIM potranno ascoltare tutti i dettagli delle modifiche. Inoltre, attraverso il sito web dell’assistenza e il servizio clienti 119 gli utenti potranno trovare ulteriori informazioni ed ottenere risposte agli eventuali quesiti derivanti da questa rimodulazione.

Ovviamente, chi non volesse accettare questa modifica contrattuale sarà libero di farlo chiedendo il recesso dal servizio LoSai e ChiamaOra di TIM senza penali e né costi di disattivazione.

Entro il 16 giugno 2018, i clienti ricaricabili TIM che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno chiamare il numero 40920, oppure accedere via web all’area clienti.