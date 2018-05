Galaxy J4 e J6, possibile annuncio il 21 maggio

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano informazioni sui nuovi smartphone della serie Galaxy J. Oltre alle specifiche hardware sono apparsi online sia i render che le immagini reali del Galaxy J6 che, insieme al Galaxy J4, potrebbe essere annunciato il 21 maggio in India. Il condizionale è d’obbligo poiché Samsung non ha rilasciato nessun indizio, ma i due dispositivi dovrebbe essere i protagonisti dell’evento organizzato a Mumbai.

Nell’immagine dell’invito sono visibili le cornici di uno smartphone con Infinity Display. Si può inoltre leggere la frase “Say Hello to Infinity and More“. Il Galaxy J6 avrà sicuramente uno schermo “infinito” di tipo Super AMOLED, anche se non come quello delle serie Galaxy S e Galaxy A. Il rapporto di aspetto sarà certamente 18.5:9, mentre si prevedono una diagonale di 5,6 pollici e una risoluzione HD+ (1480×720 pixel). Il Galaxy J4 non dovrebbe avere un Infinity Display, ma un tradizionale schermo 16:9 da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel).

Altre possibili specifiche del Galaxy J6 sono le seguenti: processore octa core Exynos 7870, 2/3/4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 13 e 8 megapixel con flash LED, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB e batteria da 3.000 mAh. Il Galaxy J4 dovrebbe integrare un processore Exynos 7570 a 1,4 GHz, 2/3 GB di RAM, fotocamere da 13 e 5 megapixel con flash LED e batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo.

Samsung potrebbe anche annunciare l’arrivo sul mercato indiano dei Galaxy A6 e A6+, presentati all’inizio di maggio e caratterizzati da un design simile a quello previsto per i nuovi modelli della serie Galaxy J.