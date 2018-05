HTC U12+, render ufficiale e specifiche complete

Luca Colantuoni,

Esattamente tra una settimana è previsto l’annuncio del top di gamma del produttore taiwanese. Le specifiche hardware del nuovo HTC U12+ sono state ora confermate dal noto leaker Evan Blass che ha pubblicato su Twitter anche i primi render ufficiali. L’arrivo sul mercato è previsto per il 1 giugno.

Come si può vedere nell’immagine all’inizio dell’articolo, HTC ha conservato il design Liquid Surface che simula i riflessi della luce nell’acqua. Nella documentazione si legge invece che lo schermo Super LCD 6 ha una diagonale di 6 pollici, risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Sono supportati gli spazi colore DCI-P3 e sRGB, oltre allo standard HDR10. Il produttore ha aggiunto pulsanti sensibili alla pressione e migliorato la funzionalità Edge Sense. Premendo i lati dello smartphone è possibile eseguire diverse azioni, come l’avvio di app specifiche, fotocamera e assistente vocale. Il telaio in alluminio e vetro ha ricevuto la certificazione IP68, quindi resiste ad acqua e polvere.

Il comprato fotografico sarà certamente il punto di forza del nuovo HTC U12+. Per la dual camera posteriore sono stati scelti un sensore da 12 megapixel, abbinato ad un obiettivo grandangolare (apertura f/1.75), e un sensore da 16 megapixel, abbinato ad un teleobiettivo con apertura f/2.6 e zoom ottico 2x. Altre caratteristiche sono l’autofocus UltraSpeed 2 (PDAF e laser), stabilizzazione ottica delle immagini, flash dual LED, modalità Pro, registrazione 4K e slow motion a 1080p/240fps. La doppia fotocamera frontale ha invece sensori da 8 megapixel.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, slot microSD, audio HTC BoomSound Hi-Fi, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE Cat. 18 (1,2 Gbps in download). Non mancano la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali (sul retro). Assente invece il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 3.500 mAh offre un’autonomia fino a 23,8 ore e supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0 (50% in 35 minuti). Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia HTC Sense (aggiornabile ad Android P).