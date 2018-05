LG avvia le vendite del nuovo G7 ThinQ

Luca Colantuoni,

LG ha annunciato l’avvio delle vendite del nuovo smartphone in Corea del Sud. Il G7 ThinQ verrà successivamente distribuito in altri paesi asiatici, Stati Uniti, Canada, Sud America e Europa. In Italia dovrebbe arrivare all’inizio di giugno. Tra le peculiarità del top di gamma spiccano lo schermo Super Bright, la dual camera posteriore con funzionalità IA e il pulsante per Google Assistant.

In Corea è possibile acquistare entrambe le versioni, quella standard con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, e la Plus con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. I prezzi sono 898.700 e 976.800 won, rispettivamente. Al momento non ci sono conferme sui prezzi applicati in Europa, ma sul sito di un rivenditore olandese viene indicata una cifra di 849,00 euro per il modello con 4 GB di RAM. Considerate le maggiori tasse italiane, lo smartphone potrebbe essere disponibile nel nostro paese ad un prezzo leggermente superiore.

Il G7 ThinQ possiede uno schermo FullVision da 6,1 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Il nome Super Bright è riferito alla massima luminosità (1.000 nit), un record per la categoria. Nelle impostazioni è presente un’opzione per nascondere il notch nella parte superiore del display. Grazie agli algoritmi di machine learning, la doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 megapixel suggerisce i parametri di scatto in base al soggetto inquadrato. Il G7 ThinQ è inoltre uno dei primi smartphone ad offrire Google Lens.

Galleria di immagini: LG G7 ThinQ, immagini dello smartphone

Altra novità interessante è il Boombox Speaker che usa lo spazio interno come cassa di risonanza per incrementare la potenza dei bassi. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Lo smartphone sarà disponibile in quattro colori: New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue e Raspberry Rose.