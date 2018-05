Primo processore Intel a 10 nanometri in Cina

Luca Colantuoni,

I processori basati sull’architettura Cannon Lake dovevano essere annunciati nel 2016, ma la produzione di massa è stata posticipata al 2019. Intel aveva tuttavia comunicato che un numero limitato di CPU arriverà sul mercato nel corso del 2018. Il primo processore a 10 nanometri è stato utilizzato nel Lenovo IdeaPad 330 venduto in Cina. Le specifiche del Core i3-8121U sono apparse sul sito del chipmaker californiano.

Il Core i3-8121U è un modello dual core (quattro thread) di fascia bassa con un TDP di 15 Watt, funzionante ad una frequenza base di 2,2 GHz e Turbo di 3,2 GHz. La cache ammonta a 4 MB, mentre il controller di memoria DDR4-2400 supporta un massimo di 32 GB. Il processore supporta 16 linee PCI Express 3.0, quattro in più rispetto alle CPU Kaby Lake. Stranamente non ha nessuna GPU integrata. Probabilmente è presente, ma è stata disattivata da Intel. Per il Lenovo IdeaPad 330, venduto sul sito del rivenditore JD, è stata scelta una scheda video discreta AMD Radeon RX540.

Il notebook possiede uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione HD (1366×768 pixel). La dotazione hardware comprende anche 4 o 8 GB di RAM, hard disk da 500 GB o 1 TB, SSD da 128 o 256 GB. Sono inoltre presenti card reader, altoparlante, moduli WiFi, Gigabit Ethernet e Bluetooth, porte USB 2.0 e 3.0, uscita HDMI e una batteria con autonomia massima di cinque ore. Il prezzo della configurazione base è 3.299 yuan, pari a circa 440 euro.

Bisognerà attendere ancora qualche mese prima di poter acquistare notebook con processori Cannon Lake più potenti. Intel deve infatti risolvere alcuni problemi di resa produttiva dovuta sia alla maggiore densità dei chip che alla nuova tecnica fotolitografica necessaria.