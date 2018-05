Xbox Adaptive Controller per i disabili

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato il nuovo Xbox Adaptive Controller. Trattasi di un particolare controller per le console Xbox One e i PC Windows 10 che permetterà anche ai disabili di potersi divertire. Recenti indiscrezioni avevano già anticipato l’uscita di questo speciale controller ma si speculava che sarebbe stata lanciato durante l’appuntamento di E3 2018 a giugno. Il gigante del software, invece, ha deciso di presentare immediatamente questo interessante prodotto che permetterà davvero a tutti, anche a chi ha problemi di mobilità, di poter giocare a tutti quei divertenti giochi che Xbox offre.

Xbox Adaptive Controller è stato creato per rimuovere gli ostacoli al gioco e per adattarsi alle esigenze dei giocatori disabili. Questo prodotto è stato sviluppato in collaborazione con organizzazioni di tutto il mondo tra cui si evidenziano The AbleGamers Foundation, The Cerebral Palsy Foundation, Craig Hospital, SpecialEffect e Warfighter Engaged. L’obiettivo era quello che realizzare un controller configurabile che potesse adattarsi nel migliore dei modi alle esigenze dei disabili. Come già anticipato dalle recenti indiscrezioni, il controller dispone di due grandi pad che potranno essere personalizzati nell’utilizzo attraverso l’applicazione Xbox Accessories. Per fare in modo che il nuovo Xbox Adaptive Controller possa adattarsi davvero a tutte le persone affette da problemi di mobilità, Microsoft ha lavorato a stretto contatto con molti produttori di terze parti per fare in modo che questo nuovo prodotto possa essere collegato al più alto numero possibile di periferiche.

Trattasi di un prodotto davvero innovativo che dovrebbe riuscire ad abbattere davvero le barriere che si frappongo tra la disabilità e il gioco per poter offrire anche a chi ha qualche problema di potersi divertire come tutti gli altri giocatori.

Il nuovo Xbox Adaptive Controller sarà venduto al prezzo di 99,99 dollari solamente all’interno del Microsoft Store. Maggiori dettagli su questo prodotto saranno comunicati ad E3 2018.