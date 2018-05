Facebook, in arrivo le pubblicità nelle Storie

Filippo Vendrame,

Facebook ha iniziato a testare le pubblicità all’interno delle sue Storie. Ci sono voluti circa 14 mesi per il social network per fare in modo che la funzionalità delle Storie ottenesse un buon successo. Secondo Facebook, infatti, attualmente questa funzione della sua piattaforma è utilizzata ogni giorno mediamente da 150 milioni di utenti. Trattasi di un risultato discreto sebbene molto inferiore a quanto ottenuto da Instagram dove le Storie sono un vero e proprio successo. Tuttavia, 150 milioni di utilizzatori giornalieri è un numero più che sufficiente per iniziare a pensare a ricavare qualcosa da questo strumento.

Facebook, dunque, ha iniziato a testare annunci pubblicitari all’interno delle sue Storie negli Stati Uniti, in Messico e in Brasile. Gli utenti di questi Paesi possono, dunque, aspettarsi di vedere mini video pubblicitari della durata compresa tra i 5 e i 15 secondi. Video pubblicitari che gli utenti potranno anche saltare. Al momento questi annunci non sono cliccabili ma il social network conta di aggiungere questa funzione nel corso dei prossimi mesi. Gli inserzionisti potranno facilmente utilizzare i medesimi annunci inoculati all’interno delle Storie di Instagram all’interno delle Storie di Facebook oppure riadattarli in pochi e semplici passaggi.

Facebook ha in programma anche di fornire alle aziende più metriche sul rendimento degli annunci nelle Storie per convincerle che questo strumento è valido dal punto di vista degli investimenti pubblicitari. Secondo Chris Cox, CPO di Facebook, le Storie nel corso del prossimo anno supereranno il News Feed come strumento preferito dagli utenti per condividere i loro messaggi. Le pubblicità nelle Storie sono, quindi, fondamentali per preservare nel migliore dei modi il business della società.

Mark Zuckerberg ha, infatti, evidenziato come l’inserimento delle pubblicità nelle Storie deve essere fatto nel migliore dei modi vista la crescente importanza di questo strumento. Farlo in maniera sbagliata potrebbe danneggiare il business dell’azienda stessa.

In ogni caso, Facebook ha dimostrato come sia stato in grado di ottenere un buon successo dalle sue Storie in termini di utilizzo. Inizialmente, infatti, le Storie erano state criticate in quanto ridondanti con quelle di Instagram. Piano piano, comunque, Facebook è riuscito comunque a portarle al successo.