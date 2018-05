Fujifilm, ritirato il nuovo firmware della X-T2

Giacomo Dotta,

Anche una fotocamera può andare incontro a problemi di software qualora un aggiornamento firmware dovesse incappare in qualche problema. Così è successo alla Fujifilm X-T2, modello di alta gamma del gruppo giapponese, per la quale l’azienda ha comunicato una temporanea sosta ai box per poter servire al meglio l’update.

L’aggiornamento della Fujifilm X-T2 è stato diramato da breve, ma immediatamente sono emersi alcuni piccoli problemi sui quali il gruppo ha voluto fare immediatamente chiarezza. La versione incriminata è la 4.00: «abbiamo pertanto deciso di rimuovere l’aggiornamento dal sito Web fino a quando non saremo certi che tutti i problemi saranno stati completamente e definitivamente risolti. Ci scusiamo profondamente per gli eventuali disagi che questo ha potuto causare». La firma è quella di Toshi Lida, General Manager della divisione Optical Device and Electronic Imaging Product.

I malfunzionamenti segnalati sono stati i seguenti:

«quando i file RAW, che sono stati precedentemente acquisiti da X-T2 (prima del firmware ver.4.00), vengono convertiti nella fotocamera (con aggiornamento ver.4.00) o da “FUJIFILM X RAW STUDIO”, non vengono convertiti correttamente»;

«quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa in determinate condizioni, il live view può presentare uno sfarfallio»;

«in rarissimi casi, può verificarsi un blocco».

L’aggiornamento è stato rilasciato lo scorso 8 maggio e le segnalazioni di malfunzionamento sono giunte immediatamente. Il gruppo ha così potuto rapidamente mettersi al lavoro, identificando immediatamente la causa del problema: Fujifilm promette ora di rilasciare la nuova versione nel tempo più breve possibile, così da poter consentire a tutti gli utenti di migliorare l’esperienza con la propria X-T2. Coloro i quali abbiano installato la versione 4.00 del software possono invece ripristinare le piene funzioni del proprio dispositivo avvalendosi dell’aggiornamento 4.01, prontamente rilasciato da Fujifilm per riportare sul dispositivo le funzioni e l’affidabilità della versione 3.00.